2020/12/08 | 11:26 - المصدر: عين العراق

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الثلاثاء 8 ديسمبر 2020 | 11:12 صباحاً

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مثيرة الرعب بينهم..



إدارة إحدى مدارس بعقوبة تغلق الابواب على التلاميذ وتنساهم بداخلها!

في حادثة غريبة من نوعها, اغلقت إدارة إحدى المدارس الابتدائية في ديالى, الابواب على تلاميذ الدوام المسائي ونسيانهم داخل صفوفهم.



مصدر محلي في بعقوبة مركز محافظة ديالى، أفاد بأن "احدى مدارس منطقة المفرق, قامت باغلاق المدرسة على تلاميذ الدوام المسائي ونسيانهم بداخلها حتى جاء ذويهم لاخراجهم في وقت متأخر من مساء امس الاثنين".



واضاف المصدر , أن "الاطفال شعروا بحالة من الرعب والخوف بسبب هذه الحادثة, لا سيما أنهم من الصغار الذين لا تتعدى اعمارهم الـ 10 أو الـ 11 سنة".



ولفت، الى ان "الاهالي قرروا تقديم شكوى لدى مديرية تربية بعقوبة على إدارة المدرسة واتهامها بالاهمال وتعريض الاطفال للخطر

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