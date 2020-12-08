توجيهات جديدة من الصحة بشأن إجراءات العام الدراسي

2020/12/08 | 11:53 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

اصدرت وزارة الصحة، الثلاثاء، مجموعة من التعليمات الخاصة بمتابعة الحالة الصحية للطلبة والعاملين في المؤسسات التعليمية 2020 – 2021.

وتتضمن الاجراءات بحسب بيان تلقى "ناس" نسخة منه (8 كانون الاول 2020)، "فحص الطلبة والكوادر ضمن المؤسسات التعليمية بصورة دورية من قبل فرق صحية شكلت لهذا الغرض في دوائر صحة بغداد وعموم المحافظات".

واضاف البيان، "وفِي حال ظهور نتائج الفحص موجبة لاي من الطلاب او الكوادر العاملة ضمن الموسسة التربوية فسيتم التعامل معه حسب حالته الصحية ولا يسمح له بالرجوع للدوام الا بعد جلب تقرير من مؤسسة صحية يؤيد انتهاء فترة العزل وتماثله الشفاء كما يتم حجر الملامسين ضمن الصف الدراسي منزليا لمدة ١٤ يوم ولا يسمح له بالدوام الا بعد التاكد من عدم اصابته بالفايروس ولا تظهر عليه اي اعراض خلال المدة المذكورة".

واكدت الصحة، أن "فرقها الصحية ستقوم بالتعفير لكل مرافق المؤسسة التعليمية خلال ٢٤ ساعة من تسجيل اي اصابة فضلا عن تكثيف الدور التوعوي والتثقيفي للوقاية من المرض وتعطيل اي مؤسسة تعليمية يظهر بينها اصابات لاكثر من خمسة طلاب في كل شعبة لمدة ١٤ يوم يتم خلالها تتغير البناية بكل مرافقها بالتعاون مع الجهات الساندة لدوائر الصحية في بغداد والمحافظات".

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