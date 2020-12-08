سفير إسرائيل بواشنطن: حصول الإمارات على

2020/12/08 | 11:55 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} قال السفير الإسرائيلي لدى واشنطن رون ديرمر، إن صفقة بيع المقاتلات "إف 35" الأميركية إلى الإمارات "لا تقلق إسرائيل".

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