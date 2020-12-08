بالوثيقة.. الصحة تصدر تعليمات خاصة بمتابعة حالة الطلاب والعاملين في المؤسسات التعليمية

2020/12/08 | 11:55 - المصدر: الفرات نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- {بغداد: الفرات نيوز} اصدرت وزارة الصحة والبيئة، الثلاثاء، مجموعة من التعليمات الخاصة بمتابعة الحالة الصحية للطلاب والعاملين في المؤسسات التعليمية للعام الدراسي ٢٠٢٠-٢٠٢١ .
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة.. الصحة تصدر تعليمات خاصة بمتابعة حالة الطلاب والعاملين في المؤسسات التعليمية) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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