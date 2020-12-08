بالوثيقة.. الصحة تصدر تعليمات خاصة بمتابعة حالة الطلاب والعاملين في المؤسسات التعليمية

2020/12/08 | 11:55 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اصدرت وزارة الصحة والبيئة، الثلاثاء، مجموعة من التعليمات الخاصة بمتابعة الحالة الصحية للطلاب والعاملين في المؤسسات التعليمية للعام الدراسي ٢٠٢٠-٢٠٢١ .

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