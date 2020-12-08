تقرير: ترامب تعرض للاذلال امام المحاكم

2020/12/08 | 11:58 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ترجمة …

اكد تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية ، الثلاثاء، ان الرئيس الامريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب تعرض للاذلال امام المحاكم ، كما كانت شهادات شهوده هي الاكثر هزلية في الوقت الذي اصيب فيه محاميه عمدة نيويورك السابق رودي جولياني بفايروس كورونا ، مما يؤكد ان محاولات ترامب تغيير نتائج الانتخابات لاتسير على مايرام والوقت ينفذ منه .

وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة /المعلومة/ ان ” الهيئة الانتخابية ستجتمع في يوم 14 كانون الاول للمصادقة على فوز الديمقراطي جوزيف بايدن ، حيث لم يبق امام ترامب سوى يوم الثلاثاء الجاري لحل التحديات على مستوى الولايات “.

واضاف ان ” من بين الضربات القوية التي تلقاها ترامب في محاولته لتشويه صورة الانتخابات هو نقل محاميه رودي جولياني الى المستشفى لاصابته بفايروس كورونا يقود جولياني ، 76 عامًا ، الفريق القانوني لحملة ترامب ، حيث رفع دعاوى قضائية تزعم كشف تزوير في الاقتراع وعقد جلسات استماع عامة في الولايات المتأرجحة حيث خسر ترامب بفارق ضئيل، ومع ذلك ، فإن العديد من الشهود الذين قدمهم جولياني كانوا ساذجين جدا ، فقد اعتمدت الدعاوى القضائية الواهية غالبًا على نظريات مؤامرة معقدة تم فضحها مرارًا وتكرارًا من قبل مسؤولي الانتخابات في الولاية – وكثير منهم من الجمهوريين”.

وتابع أن ” إحدى الشهود ، ميليسا كاروني و التي ظهرت إلى جانب جولياني في جلسة استماع في ميتشيغان ، قد قدمت شهادة مبالغًا فيها لدرجة أنها انتهى بها الأمر إلى الانتشار والتعرض للسخرية في العرض الكوميدي “ساترداي نايت لايف”، فيما اعتبر القاضي الفيدرالي في ميشيغان بانها غير مؤهلة للادلاء بالشهادة “.

وواصل التقرير ان ” معظم دعاوى المحامي جولياني وحلفاء آخرون لترامب إلى المحاكم ، تم إسقاطها من قبل القضاة – أحيانًا بعبارات قاسية، فيما قال القاضي في ميشيغان إن” الدعوى يبدو أنها تهدف بشكل أساسي إلى زعزعة ثقة الناس في العملية الديمقراطية وثقتهم في الحكومة”.

واشار الى ان ” رسالة تم نشرها امس الاثنين أكثر من 1500 محام من جميع أنحاء البلاد أشارت إلى نقطة مماثلة ، واتهمت جولياني ومحامين آخرين برفع دعاوى قضائية تافهة في محاولة لتقويض ثقة المواطنين في نزاهة الانتخابات “، مشيرين الى أن ” مسؤولي أمن الانتخابات والمدعي العام لترامب ، بيل بار ، قالوا إنه لا يوجد دليل على وجود تزوير كبير في الاقتراع، فيما تجاهل بايدن) رفض ترامب التنازل ، واصفا ذلك بأنه “محرج” لكنه يمضي قدما في تشكيل حكومته وخطط تنصيبه في 20 كانون الثاني عام 2021 “.



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