لهذا السبب.. التربية تتخذ عقوبات شديدة بحق ادارة مدرسة في ديالى (فيديو)

2020/12/08 | 11:59 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اصدرت وزارة التربية، الثلاثاء، عقوبات مشددة بحق ادارة مدرسة الابتكار الابتدائية في محافظة ديالى بعد ثبوت تقصيرهم الواضح في ادارتها.

وقالت الوزارة في بيان تلقى "ديجيتال ميديا ان ار تي" نسخة منه اليوم، (8 كانون الاول 2020)، انه "بعد ورود شكوى من قبل اولياء امور الطلبة على ادارة مدرسة الابتكار الابتدائية في محافظة ديالى، وجه وزير التربية علي الدليمي مدير عام تربية ديالى جعفر الزركوشي بتشكيل لجنة عليا عاجلة للتحقيق في الموضوع، حيث تابع الزركوشي عمل اللجنة التحقيقية المشكلة والتي اكملت مهمتها خلال ساعات قليلة بتثبيت تقصير واضح على ادارة المدرسة، وكانت الاجراءات كالتالي:

1- اعفاء ادارة المدرسة من مديرة ومعاونات ونقلهم الى مدارس نائية.

2- توجيه عقوبة التوبيخ الى مديرة المدرسة والمعاونات وهي اشد انواع العقوبات التي توجه للموظف في حالة التقصير.

3- نقل حارس المدرسة وموظف الخدمة لثبوت حالة التقصير ايضا".

ودعت الوزارة في ختام بيانها، "كافة ادارات المدارس بالاهتمام العالي بالطلبة ورعايتهم، مع توجيه اقسام الاشراف بمتابعة الدوام في المدارس وتطبيق شروط السلامة والحفاظ على ابناءنا الطلبة.

وفي وقت سابق تداولت مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلا مصورا يظهر "نسيان" تلاميذ داخل مدرسة في بعقوبة، واغلاقها بعد انتهاء الدوام حتى جاء اولياء الامور واخرجوهم منها.

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