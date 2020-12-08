كأول امراة تدير البنتاغون.. بايدن يرشح

2020/12/08 | 12:01 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة_اين]كشفت وسائل إعلام أميركية، الثلاثاء، أنه من المتوقع أن يعلن الرئيس المنتخب جو بايدن عن تعيين وزيرين رئيسيين في حكومته هذا الأسبوع.

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