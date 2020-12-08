تسعينية قضت معظم العام بمفردها.. تعرف على أول شخص يتلقى لقاح كورونا في بريطانيا

2020/12/08 | 12:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تم إطلاق المرحلة الأولى من برنامج التطعيم الذي يحمل اسم يوم اللقاح أو "في داي"، وأصبحت مارغريت كينان التي أكملت عامها الحادي والتسعين أول متلقية للقاح، حيث حصلت العاملة السابقة في متجر للمجوهرات على اللقاح في مستشفى جامعة كوفنتري الساعة 6:31 صباحا.

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