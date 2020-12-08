2020/12/08 | 12:07 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات

الاتحادية، الثلاثاء، إلقاء القبض على

عصابة تتاجر بالعملة الأجنبية المزيفة

في كركوك.

وقالت الوكالة في بيان تلقت وكالة نون

الخبرية، نسخة منه، إن "مفارز وكالة

الاستخبا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على عصابة تتاجر بالعملة الأجنبية المزيفة في كركوك) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على عصابة تتاجر بالعملة الأجنبية المزيفة في كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).