نائب: تضمين قرار 315 في موازنة 2021 لمساواة العقود وموظفي الملاك

2020/12/08 | 12:07 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن النائب عن تحالف سائرون أمجد

العقابي، الثلاثاء، العمل على تضمين

قرار 315 في موازنة العام المقبل لمساواة

العقود مع موظفي الملاك.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن

العقابي قوله، إن "أعضاء مجلس النواب

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