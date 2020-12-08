2020/12/08 | 12:12 - المصدر: سفن سكاي

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تمكنت فرق الدفاع المدني من السيطرة وأخماد حريق اندلع داخل مخزن للأجهزة كهربائية ضمن منطقة الشورجة ساحة الوثبة تحديداً بغضون دقائق معدودة بعد تدخلت فرق اطفاء مركز دفاع الشورجة القريبة من موقع الحادث مباشرة بعد اندلاع الحريق .حيث انهت الحادث بعد ان طوقت النيران وابعدت خطرها عن ما يجاورها من محال تجارية ومخازن دون تسجيل اصابات او خسائر بشرية مع تحجيم الخسائر المادية داخل المخزن .يذكر ان سبب الحادث كان الاهمال بشروط السلامة والامان من صاحب المخزن .

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الدفاع المدني يخمد حريق مخزن تجاري في الشورجة 7 SKY TV.

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