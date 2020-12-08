2020/12/08 | 12:12 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أصدر الرئيس العراقي، برهم صالح، اليوم الثلاثاء، بيانا بشأن الأحداث في مدينة السليمانية والوضع في إقليم كردستان، مطالبا سلطات الإقليم الاستماع للمطالب الحقة للمواطنين، ومناشدا المواطنين باحترام القوات الأمنية والمحافظة على الممتلكات العامة …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرئيس العراقي يصدر بياناً بشأن الأحداث في السليمانية والوضع في إقليم كردستان) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرئيس العراقي يصدر بياناً بشأن الأحداث في السليمانية والوضع في إقليم كردستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).