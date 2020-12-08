الزراعة تعلن المباشرة بتوزيع مستحقات فلاحي الناصرية المسوقين لمحصول الشعير العلفي

2020/12/08 | 12:15 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباريات مهمة في دوري أبطال أوروباتقام اليوم الثلاثاء مباريات الاياب من دوري ابطال اوروبا حيث يواجه نادي برشلونة الاسباني نادي يوفنتوس الايطالي على ملعب الكامب نو طامحن الفريق الايطالي بالفوز على النادي الاسباني بالفوز واخذ الثائر من الاخير .

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