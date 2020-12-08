مسؤول بالأمم المتحدة لـ”المعلومة”: العمل التطوعي في كربلاء يتميز عن كل العالم

2020/12/08 | 12:16 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/كربلاء المقدسة..

اكد مدير البرنامج الانمائي للامم المتحدة في كربلاء علي كمونة، الثلاثاء، ان العمل التطوعي في المحافظة يتميز عن كل العالم بسبب تنوع الاعمال التطوعية فيها من حيث الاغاثة والدعم اللوجستي وتقديم الخدمات.

وقال كمونة في تصريح لـ/المعلومة/، ان “المتطوعين في هذا العام يستحقون الشكر الكبير لاسيما في ظل ما قدموه خلال جائحة كورونا حيث انصبت الجهود في التعفير وتقديم المساعدات والاغاثة وتقديم الدعم للتنمية المستدامة”.

واضاف ان “العمل التطوعي في العالم ينصب في موضوع معين باستثناء كربلاء تتميز عن كل العالم بسبب تنوع الاعمال التطوعية فيها من حيث الاغاثة والدعم اللوجستي وتقديم الخدمات للزائرين في المناسبات الدينية والزيارات المليونية”.

واشار الى انه “ومن خلال برنامج متطوعي الامم المتحدة الذي اطلق بعد توقف بسبب كورونا سنعمل على مأسسة العمل التطوعي وترك العشوائية والحفاظ على القيم الخاصة بالعمل التطوعي وتلبية احتياجاتهم التي يحتاجونها”.



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