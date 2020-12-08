مكافحة المتفجرات 'تُعالج' عبوة ناسفة في المنصور ببغداد

2020/12/08 | 12:21 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الداخلية، الثلاثاء، عن معالجة عبوة ناسفة في منطقة المنصور غربي العاصمة بغداد.

وقال مدير العلاقات والإعلام في الوزارة اللواء سعد معن في بيان مقتضب تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "خبراء مديرية مكافحة المتفجرات يعالجون عبوة ناسفة في منطقة المنصور".ولم يُدلِ اللواء معن بتفاصيل إضافية عن عملية معالجة العبوة.

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