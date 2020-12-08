عاجل | بدء اجتماع رؤساء الكتل السياسية بحضور الكاظمي والحلبوسي والمالكي

2020/12/08 | 12:22 - المصدر: قناة التغيير

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بدء اجتماع رؤساء الكتل السياسية بحضور الكاظمي والحلبوسي والمالكي

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