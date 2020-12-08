وكالة الاستخبارات : الإطاحة بما يسمى امر مفرزة بداعش في كركوك

2020/12/08 | 12:43 - المصدر: سفن سكاي

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بعملية استباقية أستخباراتية تمكنت من خلالها مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات كركوك في وزارة الداخلية من القاء القبض على امر مفرزة مايسمى قاطع داقوق ضمن عصابات داعش الارهابية والمطلوب وفق احكام المادة ٤ ارهاب هو مشترك بعدة عمليات ارهابية ضد قوات البيشمركة ، واشرافة على عدد من عمليات ارهابية اخرى ضد القوات الامنية والمواطنين في قضاء داقوق ، فيما تم استهداف وكره عام ٢٠١٥ في قرية البو محمد بالقضاء ذاته خلال ممارسة اعماله الارهابية من قبل طيران الجيش الأبطال وعلى اثرها تم بتر ساقة اليسري .حيث تم تدوين اقولة ابتدائيا” بالاعتراف وايداعة التوقيف لاستكمال التحقيقات ولاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه

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