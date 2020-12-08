الجيش المصري يعلن مقتل العشرات من العناصر الارهابية

2020/12/08 | 12:45 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الجيش المصري، الثلاثاء، حصيلة الضربات والعمليات التي قام بها ضد الجماعات الارهابية في شبه جزيرة سيناء، في إطار استكمال جهود القوات المسلحة لمكافحة الإرهاب، مشيرا أيضا إلى تدمير مركبات محملة بالذخائر كانت تحاول اختراق الحدود الغربية لمصر.

وقالت وزارة الدفاع المصرية في بيان: في إطار إستكمال جهود القوات المسلحة لمكافحة الإرهاب على كافة الاتجاهات الإستراتيجية للدولة واستمرارًا للنجاحات المتتالية تمكنت القوات المسلحة من رصد وتتبع وتدمير عدد من البؤر الإرهابية التي تتخذها العناصر التكفيرية ملجأً لها ومرتكزًا لتنفيذ عملياتها الإرهابية وترويع المواطنين الآمنين وقد أسفرت الجهود خلال المدة من الأول من سبتمبر وحتى الثامن من ديسمبر عن تحقيق النجاحات الآتية:

-على الاتجاه الإستراتيجي الشمالي الشرقي نجحت القوات الجوية فى استهداف وتدمير عدد (437) وكرًا وملجأً ومخزن للمواد المتفجرة تستخدمها العناصر التكفيرية كملاجئ لها ولتكديس الأسلحة والذخائر، نتج عنها مقتل (25) فرد تكفيري شديدي الخطورة.

-استهداف وتدمير عدد (6) عربة دفع رباعي مفخخة تستخدمها العناصر التكفيرية في تنفيذ عملياتها الإرهابية.

- تنفيذ عدد من العمليات النوعية أسفرت عن مقتل عدد (15) فرد تكفيري شديدي الخطورة.

- كما تم ضبط عدد (3) بندقية ألية و(1) بندقية قناصة و(7) خزنة، ونضارة ميدان وجهاز لاسلكي تستخدمة العناصر الإرهابية وعدد من الهواتف المحمولة وعدد من جوازات السفر.

- اكتشاف وتدمير عدد (159) عبوة ناسفة على المحاور والطرق الرئيسية فضلًا عن واكتشاف وتدمير عدد (32) دراجة بخارية تستخدمها العناصر التكفيرية.

- القبض على عدد (12) فرد تكفيري تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

واضاف البيان: كما واصلت القوات البحرية جهودها في تأمين وحماية الحدود الساحلية على كافة الاتجاهات الإستراتيجية للدولة، وتأمين الأهداف الحيوية في المياة الإقليمية المصرية في البحريين الأحمر والمتوسط.

واوضح البيان: في إطار تشديد الإجراءات الأمنية على الاتجاه الإستراتيجي الغربي نجحت القوات الجوية بالتنسيق مع قوات حرس الحدود في توجيه ضربة استباقية لعناصر إرهابية وذلك من خلال رصد واستهداف

وتدمير عدد (21) عربة دفع رباعي محملة بالأسلحة والذخائر أثناء محاولاتها إختراق الحدود الغربية.

وتابع البيان: في سياق متصل كثفت قوات حرس الحدود من اجراءاتها الأمنية على كافة الاتجاهات والمعابر الحدودية مما أسفر عن ضبط (149) الف قطعة من البضائع غير خالصة الرسوم الجمركية وضبط عدد (7) بندقية مختلفة الأعيرة وعدد (160) خزنة أنواع مختلفة وكمية كبيرة من الذخائر مختلفة الأعيرة والقبض على (1448) فرداً حاولوا التسلل كهجرة غير شرعية، وضبط عدد (39) عربة دفع رباعي أثناء محاولاتها اختراق الحدود، وضبط وتدمير عدد (5) أنفاق على الإتجاه الإستراتيجي الشمالي الشرقي.

واشار البيان الى تنفيذ حملة مكبرة للقضاء على الزراعات المخدرة بجنوب سيناء نتج عنها القضاء على (56) مزرعة بانجو بإجمالي (66) فدان، و(90) مزرعة لنبات الهيدرو المخدر بإجمالى (101) فدان.

PUKmedia وكالات

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