اسعار النفط تواصل خسائرها

2020/12/08 | 12:45 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انخفضت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، مواصلة خسائر تكبدتها في الجلسة السابقة في الوقت الذي شددت فيه كاليفورنيا إجراءات العزل العام لمواجهة جائحة فايروس كورونا خلال عيد الميلاد وواصلت فيه الإصابات بالفايروس الارتفاع في الولايات المتحدة وأوروبا.

ونزلت العقود الآجلة لخام برنت 51 سنتا أو ما يعادل 1.1% إلى 48.28 دولار للبرميل، وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 45 سنتا أو ما يعادل 1% إلى 45.31 دولار للبرميل.



وخسر الخامان القياسيان نحو واحد بالمئة أمس الاثنين.

وعقب ارتفاع أسعار النفط الأسبوع الماضي على خلفية خطط طرح لقاحات مضادة لكورونا واتفاق منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء، فيما يعرف باسم مجموعة أوبك+، على كبح زيادات في الإمدادات، يقول محللون إنهم يتابعون عن كثب جهود مشرعين أمريكيين لإقرار حزمة تحفيز اقتصادي جديدة.

والحزمة مطلوبة لدفع نمو في الوظائف وبالتالي الطلب على الطاقة.

ومن المتوقع أن تظهر بيانات من المقرر صدورها عن معهد البترول الأميركي في وقت لاحق اليوم الثلاثاء وعن الحكومة الأميركية غدا الأربعاء انخفاض مخزونات النفط الأميركي الأسبوع الماضي، بينما سترتفع مخزونات المنتجات المكررة، بحسب تقديرات من خمسة محللين.

ويضغط الدولار أيضا على أسعار السلع الأولية بعد أن ارتفع مقابل سلة من العملات.

PUKmedia وكالات

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