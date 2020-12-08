الاحتلال يصادق على بناء 9000 وحدة استيطانية بالقدس المحتلة

2020/12/08 | 12:45 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..اعتبرت اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء في القدس المحتلة أن مخطط وزارة إسكان الاحتلال الإسرائيلية ببناء مستوطنة جديدة تضم 9000 وحدة استيطانية على أرض مطار قلنديا، شمال مدينة القدس، يلبي الشروط المطلوبة للمصادقة عليه.وقالت هيئة البث الإسرائيلية، مساء الأحد، إن القرار جاء بعد محادثة بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.وأضافت: “حددت لجنة التخطيط والبناء في المنطقة أن المخطط يلبي الشروط المطلوبة.



هذا تقدم كبير في خطة واسعة لبناء 9000 وحدة”.وتابعت: “يلقى المشروع معارضة دولية، خاصة من الاتحاد الأوروبي، ولكن أيضا من الإدارة الديمقراطية الجديدة في الولايات المتحدة، ولكن تخطط إسرائيل لتجاهل هذا النقد، ودفع خطة البناء، قبل دخول الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن إلى البيت الأبيض”.وكانت وزارة إسكان الاحتلال الإسرائيلية قدمت، في شهر شباط/ فبراير الماضي، مخططا إلى اللجنة الإسرائيلية لبناء مستوطنة جديدة تضم 9000 وحدة استيطانية، يطلق عليها اسم “عطاروت”.وذكرت حركة “السلام الآن” الإسرائيلية أن الاحتلال الإسرائيلي يعتبر الأرض التي عليها المطار “أرض دولة”، ما سيسمح لها بالبناء دون اعتراضات من قبل أصحاب الأرض.



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