حملة لتطوير الموانئ العام المقبل

2020/12/08 | 12:46 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة - واع- سعد المساك

أعلنت الشركة العامة لموانئ العراق، اليوم الثلاثاء، أن العام المقبل سيشهد حملة تطوير لجميع البنى التحتية في موانئ أم قصر الشمالي والجنوبي وخور الزبير.

وقال مدير عام الشركة فرحان محيسن الفرطوسي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الحملة ستتضمن تبليط الشوارع، وإعادة إكسائها، وتصليح الأرصفة وإعادة إعمار المصدات التي ترسي عليها البواخر، إضافة إلى صيانة أقطاب الزنك التي تحمي الأعمدة من التآكل".

وأضاف أن "هنالك ثلاثة أرصفة خاصة بسفن الحاويات بطول 600 م، ومن المحتمل إعادتها للخدمة منتصف العام المقبل أو الربع الأخير منه، وهي خاصة بسفن الحاويات".

وأشار إلى أنه "من المؤمل أن ساحة الترحيب الخاصة بالكشف الجمركي ستدخل الخدمة نهاية العام المقبل، وستكون مكاناً واحداً للميناءين"، مؤكداً أن "الساحة تستوعب 800 شاحنة".

وأوضح أن "خور الزبير يحتوي على رصيف نفطي تخصصي وبطول 350 م ، سيدخل الخدمة بعد منتصـف العام المقبل، ومنفذ بأحدث الطرق، وهناك رصيف خدمي بطول 750 م أيضاً سيدخل الخدمة في العام المقبل"، لافتاً إلى أن "هنالك نية للتعاقد مع إحدى الشركات كتزويد مشترك لبناء الحوض الجاف، بالإضافة إلى التعاقد عن القرض الياباني، لبناء الحوض العائم".

وذكر أن "مشروع ربط طريق الفاو إلى الطريق السريع لميناء أم قصر مع النفق، سيكون ضمن المشاريع الخمسة التي سيتم التعاقد عليها.

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