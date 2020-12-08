ظريف: نحن على استعداد دائم للحوار مع جيراننا

2020/12/08 | 12:51 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..أكد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، اليوم الثلاثاء، أن بلاده “على استعداد دائم للحوار مع جيرانها، مشيرا إلى أن إيران “لا تتفاوض مع الغربيين حول المنطقة”.وقال ظريف عبر تغريدة في “تويتر”: “يبدو أن بعض الجيران يطالب الغرب أن يكونوا جزءا من عملية التفاوض مع إيران! نحن لا نتفاوض مع الغربيين حول […]

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