بحضور الكاظمي والحلبوسي.. قمة سياسية في بغداد لبحث الاوضاع بالبلاد

2020/12/08 | 12:54 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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انطلق اجتماع لرؤساء الكتل السياسية في العاصمة بغداد، لمناقشة تطورات على الساحة الداخلية للبلاد.

وقال مراسل “تقدم” إن الاجتماع يعقد في القصر الحكومي، يحضره ايضاً، رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي، والأمين العام لحزب الدعوة الاسلامية نوري المالكي.

واضاف ان المجتمعين التطورات السياسية والأمنية والاقتصادية والصحة على الساحة العراقية.

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