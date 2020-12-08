مدرب نفط الوسط: قدمنا مباراة مميزة بأداء جماعي

2020/12/08 | 12:57 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أشاد مدرب فريق نفط الوسط جمال علي بأداء لاعبيه، بعد فوزهم على النفط، 1-0 ضمن الجولة 7 من الدوري العراقي.

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