القانونية النيابية تبحث تعديل قانون انتخابات المحافظات

2020/12/08 | 12:57 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} كشفت عضو اللجنة القانونية النيابية، ألماس فاضل عن اجتماع للجنة اليوم الثلاثاء، لمناقشة 4 قوانين.

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