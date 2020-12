العبادي: تعديل قانون شركة النفط الوطنية مجحف بحق المواطن والمحافظات المنتجة

2020/12/08 | 12:57 - المصدر: المعلومة

Flames emerge from flare stacks at the oil fields in Basra, southeast of Baghdad, Iraq January 17, 2017.



REUTERS/Essam Al-Sudani - RTSVXV9

المعلومة/بغداد..أكد عضو مجلس النواب السابق عن محافظة البصرة زاهر العبادي، الثلاثاء، ان الحكومة الحالية تناقض نفسها وتحرم المحافظات المنتجة للنفط والغاز من حقوقها، مبينا ان تعديل قانون شركة النفط الوطنيه مجحف بحق محافظات الجنوب، وواسط وكركوك، منوها بأن اي تعديل على القانون لاجدوى منه بدون ضمان حقوق المواطن والمحافظات المنتجهوقال العبادي في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إن “حكومة الكاظمي تناقض نفسها بنفسها، كونها اتخذت قرارات خلال جلستها المنعقدة في آيار الماضي بتفعيل صناديق (المواطن والاجيال والمحافظات المنتجة للنفط والغاز) والتي تم اقرارها بقانون شركة النفط الوطنية” .واضاف: “استبشرنا خيرا بان لدى الحكومة نية باتجاه منح حقوق المواطن والمحافظات المحرومة من حقوقها، ولكن سرعان ما نقضت الحكومة قرارها من خلال ارسالها تعديل قانون شركة النفط الوطنية لمجلس النواب لالغاء المواد القانونية التي تضمن حق المواطن والمحافظات المنتجة للنفط والغاز لتبقى هذه المحافظات اسيرة مهملة معدمة لاتستطيع ان تنهض بنفسها بتوفير الخدمات والاعمار الامن خلال مايمن عليها من فتات عند اقرار الموازنة، والذي لايسمن ولايغني عن جوع وهي في نفس الوقت ضحية للامراض السرطانية والأوبئة والتلوث البيئي الناتج عن فعاليات استخراج النفط والغاز”.وتابع العبادي: انه “ومن منطلق المسؤولية القانونية والشرعية ولاجل ضمان حقوق ابناء تلك المحافظات نطالب مجلس النواب وبالخصوص لجنة النفط والطاقة بعدم الانجرار خلف هذا التعديل والوقوف مع ابناء شعبهم وان يسعوا الى صياغة مواد قانونية تضمن حقوق المواطن والمحافظات”، مؤكدا ان “التاريخ سيخلد من يقف مع شعبه ومن يسعى الى ضياع حقه”.



