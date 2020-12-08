2020/12/08 | 12:58 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 7 آلاف معاملة معطلة.. التصاريح الأمنية كابوس يطارد أهالي الموصل هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/12/08 | 12:58.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (7 آلاف معاملة معطلة.. التصاريح الأمنية كابوس يطارد أهالي الموصل) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (7 آلاف معاملة معطلة.. التصاريح الأمنية كابوس يطارد أهالي الموصل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).