2020/12/08 | 12:59 - المصدر: عين العراق

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الثلاثاء 8 ديسمبر 2020 | 12:52 مساءً

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محتجو السليمانية يحرقون دائرتي كهرباء ومرور قضاء دربندخان

أفادت وسائل إعلام محلية الثلاثاء، بقيام المحتجين في محافظة السليمانية بإحراق دائرتي كهرباء ومرور قضاء دربندخان، احتجاجاً على تأخير صرف الرواتب واستقطاع نسبة 20% منها، إضافة إلى اتباع سياسة القمع والتنكيل وتكميم الأفواه بحقهم من قبل السلطات في الاقليم.



وقال مراسلنا، إن "المحتجين في محافظة السليمانية، أقدموا على حرق دائرتي كهرباء ومرور قضاء دربندخان".



وأضاف، أن "المؤسسات الصحية سجلت إصابات بصفوف المتظاهرين نتيجة المصادمات مع قوات الامن المحلي في بيره مكرون في السليمانية"، مؤكداً ان "التظاهرات لا تزال مستمرة في عدد من الأقضية في المحافظة، وبدأت تتسع لتشمل أقضية ومدن اخرى

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