أنا الإنسان، أنا الوطن: قصةُ حياة - عبد المجيد إسماعيل الشهاوي

2020/12/08 | 13:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبد_المجيد_إسماعيل_الشهاوي مقدمةفي أحد الأيام أثناء تدبري لوازم البيت من الخضروات، استوقف مسامعي حديث عابر بين البائع وأحد زبائنه.



كان الزبون يسأل البائع عن أطهر الأماكن وأحبها إلى قلبه على وجه الأرض، ليجيب البائع فيما بدت إجابة نمطية وبديهة مسلمة لا تحتاج إلى عناء تفكير: مكة المكرمة في السعودية.



في الحقيقة، استفزتني هذه الإجابة المتوقعة لأنتصب واقفاً فجأة عن التقاط الخضروات وأواجه هذا البائع بنبرة حادة متسائلاً: أنت، ا ......





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