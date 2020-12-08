2020/12/08 | 13:02 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]أعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة ارتفع إلى 14 مليونا و636914، بزيادة 174387 إصابة عن الإحصاء السابق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الولايات المتحدة.. 1118 وفاة جديدة بكورونا ) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الولايات المتحدة.. 1118 وفاة جديدة بكورونا ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).