2020/12/08 | 13:03 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

التالي

منذ 4 ساعات

الرافدين: 4٪؜ فوائد تمنح للمواطنين المودعين اموالهم

منذ 13 ساعة

ايقاف سير قطار بعد العثور على صواريخ قرب محطة قطار المنصور

منذ 15 ساعة

صحة الكرخ توضح التوزيع الجغرافي للإصابات الـ 326 المسجلة اليوم

منذ 16 ساعة

محافظ الانبار والسفير الكوري الجنوبي يبحثان تفعيل ملف الاستثمار في المحافظة

منذ 16 ساعة

ضبط أجهزة اتصالات مخالفة وإعادة ارسالية حديد في منفذي أم قصر الشمالي والقائم

منذ 17 ساعة

صحة الرصافة توضح التوزيع الجغرافي للإصابات الـ”94″ المسجلة اليوم

منذ 17 ساعة

التربية تكشف عن اجتماع مرتقب لاتخاذ قرارات تخص العام الدراسي

منذ 18 ساعة

العراق والسعودية يوقعان اتفاقيتين لتنفيذ مشروعين في محافظتين

منذ 20 ساعة

ضبط مادة (الترياك) المخدرة في منفذ زرباطية

منذ 21 ساعة

الصحة تسجل 1815 اصابة بـ كورونا خلال 24 ساعة في العراق

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة التربية تستنكر الاعتداء على مديرة احدى مدارس البصرة) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة التربية تستنكر الاعتداء على مديرة احدى مدارس البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).