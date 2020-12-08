وفد كردستان إلى بغداد في مؤتمر صحفي: الكرة بملعب بغداد.. وسنلتزم بكل قرارات البرلمان الاتحادي

2020/12/08 | 13:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أكد وفد حكومة اقليم كردستان المرسل الى العاصمة بغداد، الثلاثاء، (08 كانون الأول، 2020)، أن الكرة في ملعب الحكومة الاتحادية لحل جميع الخلافات القائمة بين الإقليم والمركز.

وذكر رئيس الوفد وزير مالية الاقليم، آوات شيخ جناب، في مؤتمر صحفي عقده اليوم مع اعضاء الوفد المفاوض، تابعته (بغداد اليوم) قائلا "تلقينا رسالة من وزارة المالية الاتحادية تنص على الإلتزام بتنفيذ بنود قانون العجز المالي، وبدورها اجابت حكومة الاقليم بالموافقة على الالتزام بكل ما ورد بالقانون".

واردف بالقول انه "خلال زيارتنا الى بغداد وحتى الان ابلغنا بغداد استعداد اقليم كردستان في تنفيذ مبادئ الدستور، وجميع القوانين التي تصدر من البرلمان العراقي".

وتابع قائلا :"نعلن ،ن الكرة الآن اصبحت في ملعب الحكومة الاتحادية، والنواب الكرد، والبرلمان العراقي لتنفيذ القرارات الواردة في قانون الاقتراض المالي بعد ابداء الاقليم التزامه الكامل بالبنود الواردة فيه".

وفي وقت سابق، وافقت حكومة اقليم كردستان، على العمل بموجب مضمون قانون الاقتراض الذي أقره البرلمان العراقي، في ظل الاحتجاجات التي تشهدها عدد من مناطق الاقليم.

وأظهرت وثيقة بتوقيع وزير المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كردستان، أوات جناب نوري، موافقة حكومة الإقليم على استعدادها لتنفيذ ما يرتبه القانون عليها من التزامات وتم الايعاز للجهات المختصة، في الإقليم للاستعداد للعمل بموجبه، واقترح نوري، عقد اجتماع فني للجهات المختصة في الحكومتين للاتفاق على اليات تنفيذ الالتزامات التي يرتبها القانون على الطرفين.

إلى ذلك، قال وزير حكومة إقليم كردستان لشؤون المركز، خالد شواني، إن، حكومة إقلیم كردستان أبدت موافقتها علی التعامل مع مضمون قانون العجز المالي لسنة 2020، علی الرغم من تحفظنا علی طریقة تمریر القانون في مجلس النواب، وقد أبلغت حكومة الإقلیم بشكل رسمي الحكومة الاتحادیة باستعدادها لتنفیذ الالتزامات التي یرتبها القانون علی الإقلیم، واقترحنا عقد اجتماع بین الجهات المختصة في الحكومتین لبدء إجراءات تنفیذ القانون، وبذلك ننتظر من الحكومة الاتحادیة تأمین الاستحقاقات المالیة المقرة للاقلیم في القانون.

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