الدفاع المدني في نينوى يرفع قنبلة زنة 500رطل من المخلفات الحربية في منطقة الزنجلي غربي الموصل

2020/12/08 | 13:38 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموصل /نينا/اعلنت فرق الدفاع المدني في محافظة نينوى عن رفع قنبلة زنة 500رطل من المخلفات الحربية في منطقة الزنجلي غربي الموصل.وقال النقيب في الدفاع المدني عمر جمال للوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ان"فرق الدفاع المدني طوقت مكان القنبلة داخل احد منازل منطقة الزنجيلي ثم قامت فرق الجهد الهندسي في المديرية برفعها دون اي اضرار ."/انتهى

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