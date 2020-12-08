الحشد الشعبي يقدم مساعدات إنسانية للعوائل المتعففة جنوب سنجار

2020/12/08 | 13:39 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..قدم الفوج الثالث ” قوة سنجار” / قيادة عمليات نينوى للحشد الشعبي ، الثلاثاء، مساعدات إنسانية للعوائل المتعففة في منطقة بيرزكر جنوب قضاء سنجاروذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “هذه الحملة جاءت للمساهمة في الإسراع بعودة جميع العوائل النازحة لمناطق سكناهم وتقديم يد العون لهم”.وثمن الأهالي، بحسب البيان، “جهود أبطال الفوج الثالث / قوة سنجار في تعزيز الأمن و الاستقرار لمنطقة بيرزكر إضافة إلى دعمهم المتواصل للعوائل المتعففة والنازحة جنوب الموصل”.



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