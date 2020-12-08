2020/12/08 | 13:39 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أختتمت في مُحافظة كربلاء المُقدسة ،
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كربلاء :اختتام دورة وزارية بكربلاء بخصوص" أساسيات التمريض " بُمشاركة ( 39) مُمرضاً وصحياً لمحافظتي بابل وكربلاء) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
دورة وزارية ألكترونية تناولت مواضيع
ذات الصلة بأساسيات التمريض ،
وبُمشاركة ( 39 ) مُنتسباَ من العاملين في
المجال التمريضي والصحي في دائرتي صحة (
بابل ، وكربلاء المق
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كربلاء :اختتام دورة وزارية بكربلاء بخصوص" أساسيات التمريض " بُمشاركة ( 39) مُمرضاً وصحياً لمحافظتي بابل وكربلاء) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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