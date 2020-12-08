كربلاء :اختتام دورة وزارية بكربلاء بخصوص

2020/12/08 | 13:39 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أختتمت في مُحافظة كربلاء المُقدسة ،

دورة وزارية ألكترونية تناولت مواضيع

ذات الصلة بأساسيات التمريض ،

وبُمشاركة ( 39 ) مُنتسباَ من العاملين في

المجال التمريضي والصحي في دائرتي صحة (

بابل ، وكربلاء المق

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