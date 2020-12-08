عالية نصيف تكشف عن فساد في ملف شراء الطاقة الكهربائية

2020/12/08 | 13:39 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالبت النائبة عالية نصيف اللجنة 62

النيابية والإدعاء العام وهيئة النزاهة

والجهات الرقابية بفتح تحقيق حول قيام

وزارة الكهرباء بشراء الطاقة

الكهربائية من عدة شركات بمبلغ خمسة

مليارات ونصف مليار دولار، و

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