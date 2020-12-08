بتواجد كريستيانو وميسي.. قمة مثيرة بين برشلونة ويوفنتوس في دوري الابطال

2020/12/08 | 13:42 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

يستضيف برشلونة الإسباني نظيره يوفنتوس الإيطالي، على ملعب كامب نو، اليوم الثلاثاء، لخوض مباراة قمة الجولة الأخيرة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وكانت مباراة الذهاب انتهت بفوز الفريق الكاتالوني على “السيدة العجوز” 2-0.

ويدخل مدرب البرسا، الهولندي رونالد كومان، مباراة الليلة على أمل تحقيق الفوز، لاستعادة ثقة الإدارة وجماهير الفريق الكاتالوني، بعد الهجوم الشديد الذى تعرض له بسبب النتائج السيئة للفريق في منافسات الدوري الإسباني.

ويستعيد برشلونة في مباراة الليلة نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي غاب عن المباراة الماضية من البطولة، للحصول على قسط من الراحة.

وعلى الجانب الآخر، يدخل يوفنتوس مباراة الليلة متحفزاً للثأر من خصمه الإسبانى، الذي ضربه بهدفين في عقر داره على ملعب يوفنتوس أرينا، في الجولة الثانية من الطولة.

ويأمل مدرب يوفنتوس، أندريا بيرلو، في استغلال تواجد النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو في مباراة الليلة، للانتقام من مضيفه برشلونة، وتحقيق الفوز.

ويعتقد جمهور “اليوفي” أن أحد أسباب الهزيمة في المباراة السابقة هو غياب النجم البرتغالي، الذى كان مصاب بفيروس كورونا حينها.

ويحتل برشلونة صدارة المجموعة 7 برصيد 15 نقطة، بينما يحتل يوفنتوس وصافة المجموعة برصيد 12 نقطة.



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