2020/12/08 | 13:44 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أصدرت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الثلاثاء، مجموعة من التعليمات الخاصة بمتابعة الحالة الصحية للطلاب والعاملين في المؤسسات التعليمية للعام الدراسي 2020-2020.وتضمنت التعليمات، وفقا لبيان صادر عن الوزارة، فحص الطلبة والكوادر ضمن …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة العراقية توجه بمتابعة الحالة الصحية للطلاب والعاملين بالمؤسسات التعليمية) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة العراقية توجه بمتابعة الحالة الصحية للطلاب والعاملين بالمؤسسات التعليمية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).