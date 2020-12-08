عرض جزء من جمجمة هتلر للمرة الأولى في معرض روسي

2020/12/08 | 13:44 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بدأ معرض روسي افتراضي، عرض جزء من جمجمة الزعيم الألماني الراحل ادولف هتلر ووثائق خاصة بانتحاره.

ويكشف المعرض الذي سيستمر لغاية نهاية كانون الثاني المقبل بطريقة افتراضية بسبب الإجراءات الخاصة بوباء كورونا، يكشف عن معلومات ووثائق سرية من الارشيف السوفيتي تعرض للعيان للمرة الأولى، حول كيفية انتحار الزعيم النازي في الثلاثين من نيسان عام الف وتسعمئة وخمسة وأربعين وهزيمة النازية، والتحقيقات الروسية عن تلك الفترة، إضافة الى قطع تأريخية أخرى من تلك المرحلة.

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