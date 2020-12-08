تظاهرات السليمانية والعلاقة مع بغداد على طاولة الأحزاب الرئيسة الثلاثة بالإقليم برعاية البارزاني

2020/12/08 | 13:44 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عقدت الأحزاب الثلاثة الرئيسة في إقليم كردستان، اجتماعا لبحث تداعيات الازمات الراهنة التي تواجه الإقليم.

وذكرت مصادر ان الاجتماع الذي عقد في أربيل برعاية رئيس الإقليم نيجيرفان البارزاني، وبحضور قيادات الأحزاب الثلاثة ذات الحصة الأكبر في حكومة الإقليم وهي الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني وحركة التغيير، ناقش سبل احتواء التوترات التي شهدتها التظاهرات في محافظة السليمانية وبعض المدن التابعة لها، إضافة الى العلاقة مع الحكومة الاتحادية وملف مستحقات الإقليم ورواتب موظفيه، وإدراجها ضمن الموازنة الاتحادية لعام الفين وواحد وعشرين.

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