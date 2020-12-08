وفد الإقليم يعلن موافقته على شروط المالية الاتحادية بشأن قانون الاقتراض

2020/12/08 | 13:45 - المصدر: سفن سكاي

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أكد وفد حكومة اقليم كردستان المرسل الى العاصمة بغداد، الثلاثاء، (08 كانون الأول، 2020)، أن الكرة في ملعب الحكومة الاتحادية لحل جميع الخلافات القائمة بين الإقليم والمركز.

وذكر رئيس الوفد وزير مالية الاقليم، آوات شيخ جناب، في مؤتمر صحفي عقده اليوم مع اعضاء الوفد المفاوض، قائلا “تلقينا رسالة من وزارة المالية الاتحادية تنص على الإلتزام بتنفيذ بنود قانون العجز المالي، وبدورها اجابت حكومة الاقليم بالموافقة على الالتزام بكل ما ورد بالقانون”.

واردف بالقول انه “خلال زيارتنا الى بغداد وحتى الان ابلغنا بغداد استعداد اقليم كردستان في تنفيذ مبادئ الدستور، وجميع القوانين التي تصدر من البرلمان العراقي”.

وتابع قائلا :”نعلن ،ن الكرة الآن اصبحت في ملعب الحكومة الاتحادية، والنواب الكرد، والبرلمان العراقي لتنفيذ القرارات الواردة في قانون الاقتراض المالي بعد ابداء الاقليم التزامه الكامل بالبنود الواردة فيه”.

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