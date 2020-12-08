الزراعة تباشر بتوزيع مستحقات فلاحي الناصرية لمحصول الشعير العلفي

2020/12/08 | 13:45 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..باشرت وزارة الزراعة، الثلاثاء، بتوزيع مستحقات فلاحي الناصرية المسوقين لمحصول الشعير العلفي.وذكر بيان للوزارة تلقت /المعلومة/، نسخة منه، انه “استنادا لتوجيهات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وتنفيذا لتوجيهات وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي، باشرت الشركة العراقية بانتاج البذور وتوزيع مستحقات فلاحي الناصرية المسوقين لمحصول الشعير العلفي”.وأضافت الوزارة، ان القرار جاء “دعما للجهود التي تبذل لتخفيف معاناة ابناء المحافظة من الفلاحين والمزارعين”.



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