مصور ميساني يحاكي الحياة بعدسته ويحصد الجوائز

2020/12/08 | 13:48 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميسان - واع - شذى السوداني وعبدالحسين بريسم

الشاب علي سعدون عودة فنان فوتوغرافي من محافظة ميسان ،استطاع أن يتميز عبر التقاطه الصور بتفاصيل تجعلها ناطقة بوصف المكان والتعبير عن حياة الناس، صوره المميزة جعلته يشترك في مسابقات عربية ويحصد عدة جوائز.

تحدث عودة إلى وكالة الأنباء العراقية(واع) عن مشاركته بمسابقة "انعكاس" في السعودية، قائلاً: إن "صورة تم التقاطها في مدينة ميسان شاركت فيها بمسابقة "انعكاس" في السعودية، واستطعت من خلالها التأهل إلى النهائيات ،وتحقيق الفوز بالمسابقة".

وعن الجوائز التي حصل عليها، أكد أن "أهم الجوائز التي حصلت عليها ،هي تسلمي لبريد دولي من الهند يوثق فيه مشاركتي في المعرض العالمي للتصوير الفوتوغرافي ،وحصولي على الدبلوم في التصوير الفوتوغرافي، فضلاً عن عرض صورتي في مسابقة لحظات بموقع ناشيونال جرافيك أبو ظبي".

وتابع: "حصلت على دبلوم في التصوير الفوتوغرافي للمرة الثانية من خلال مشاركتي في قبرص كأحد أعضاء نادي WPG_N برعاية FIAP، بالإضافة إلى عرض صوري في المعرض العالمي ضمن نادي WPG وإدراجها في مجلة "FIAP" العالمية".

وتطرق أيضا إلى "حصوله على نجمة الإلهام الذهبية لخمس مرات من موقع اليوبيك العالمي، وفوز أعماله في مدونة Arab px المجموعة العالمية ضمن كرنفال تصوير الألوان".

أما عن مشروعه الحالي فأفصح عودة، عن أنه"تصوير أعمال للطفولة ومشاركته في المعارض والمسابقات العربية والعالمية ،وهو مشروعه الحالي".

وعن مساهماته في التعريف والوقاية من فايروس كورونا، فقد أوضح أن "الصورة واحدة من أهم وسائل التعريف والأقرب إلى الناس فساهمت في التوعية الصحية من خلال تصوير أعمال تخص الجائحة وتوعية الناس وقمت بنشرها على صفحتي الخاصة، وأيضاً شاركت في المسابقة الدولية الفوتوغرافية التي اقيمت في المغرب العربي (الرباط) حول جائحة كورونا 2020 تحت عنوان "من أجل عدسة لاقطة للحياة".

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