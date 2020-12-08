2020/12/08 | 13:48 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..أعلن الحشد الشعبي، الثلاثاء، عن مقتل انتحاري ينتمي لتنظيم “ داعش” الإجرامي جنوب محافظة صلاح الدين.وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “سرية الطوارئ التابعة للواء 41 في الحشد الشعبي وبمشاركة قوة من لواء المغاوير عمليات سامراء وفوج 13 نفذت، اليوم، عملية استباقية في منطقة السعلوة جنوب صلاح الدين”.وأضاف البيان أن “قواتنا اشتبكت اثناء التفتيش مع احد عناصر داعش في المنطقة المذكورة وتم قتله وتبين يرتدي حزاما ناسفا تم تفكيكه بشكل آمن وكذلك العثور على هواتف داخل جعبته”.



انتهى/25

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد الشعبي يقتل انتحاريا جنوب صلاح الدين) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد الشعبي يقتل انتحاريا جنوب صلاح الدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).