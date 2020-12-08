الشرطة العراقية تنقذ فتاة مقيمة في أوروبا من عملية ابتزاز “بصور مخلة”

2020/12/08 | 13:51 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

أعلنت وزارة الداخلية، الثلاثاء إيقاف عملية ابتزاز الكتروني لامرأة عراقية مقيمة في إحدى الدول الأوروبية.

وقالت الوزارة في بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه، إن “الشرطة المجتمعية التابعة لدائرة العلاقات والإعلام في كربلاء تمكنت من إيقاف عملية ابتزاز إلكتروني تعرضت لها إحدى النساء العراقيات المقيمات في دولة أوربية من قبل أحد الأشخاص”.

وأضافت، أن “الشرطة المجتمعية استطاعت التوصل إلى المبتز بعد تتبع وتحر استمر 7 أيام متواصلة، وتمخض عنها مواجهة المبتز بالأدلة التي تثبت تورطه بالجريمة”.

وتابع البيان، أن “المتهم اعتراف بتهكير الصفحة الشخصية للضحية وسحب جميع صورها وأقدم على تهديدها بنشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعي إن لم تخضع لرغباته”.

وأكد البيان، أن “أجبرت الشرطة المجتمعية أجبرت المبتز على حذف محتوى الابتزاز واتخذت بحقه الإجراءات الأصولية اللازمة”.

وأشار إلى أن “العملية جاءت على خلفية ورود مناشدة للشرطة المجتمعية من سيدة تقيم خارج البلد أدعت تعرضها لابتزاز من شخص قام (بتهكير) صفحتها وسحب صورها الشخصية، وتهديدها بنشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعي”.

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