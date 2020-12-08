2020/12/08 | 13:54 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد..حذر الخبير الأمني صباح العكيلي , الثلاثاء , من خطوة تهورية للرئيس الخاسر في الانتخابات الامريكية ترامب لاستهداف فصائل المقاومة قبل مغادرته منصب الرئاسة الامريكية, مشيرا الى ان دلائل تلك الخطوة هي سحب نصف موظفي السفارة في بغداد ودخول المدمرة ( أس أس ) والقاصفة B52 في قاعدة العديد القطرية.وقال العكيلي […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحذيرات أمنية من “خطوة متهورة” لترامب في العراق قبل مغادرته المنصب) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحذيرات أمنية من “خطوة متهورة” لترامب في العراق قبل مغادرته المنصب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).