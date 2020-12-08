العراق يشكو البحرين لدى الاتحاد الدولي للسلة

2020/12/08 | 13:54 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..كشف امين سر الاتحاد العراقي بكرة السلة، خالد نجم، ان الاتحاد تقدم بشكوى رسمية ضد نظيره البحريني لدى الاتحاد الدولي للعبة “فيبا”.

وقال نجم في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “الاتحاد البحريني للأسف لم يعاملنا معالمة جيدة خلال تواجدنا في المنامة لخوض منافسات النافذة الثانية من التصفيات”.

واوضح ان “الاتحاد تقدم بشكوى رسمية لدى الاتحاد الدولي للعبة سجلنا من خلالها جميع المخالفات في البحرين على شكل نقاط ومن المؤمل ان تصلف الرسالة اليوم او غداً”.

يذكر ان العراق خسر في مباراتين أمام البحرين ولبنان ضمن التصفيات الاسيوية.



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