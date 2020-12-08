في كركوك.. القبض على عصابة تتاجر بالعملة الأجنبية المزيفة

2020/12/08 | 13:56 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، الثلاثاء، إلقاء القبض على عصابة تتاجر بالعملة الأجنبية المزيفة في كركوك.وقالت الوكالة في بيان وصل “النور نيوز” نسخة منه، إن “مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات الجريمة المنظمة كركوك في وزارة الداخلية تمكنت من القاء القبض عصابة مكونة من اربعة متهمين يتاجرون بالعملة المزيفة في مركز محافظة كركوك”.وأضافت …

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