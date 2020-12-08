2020/12/08 | 13:57 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كردستان توافق على الالتزام ببنود قانون العجز المالي بعد جولة من المفاوضات "وثيقة") نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كردستان توافق على الالتزام ببنود قانون العجز المالي بعد جولة من المفاوضات "وثيقة") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).