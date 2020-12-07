الوسط الفني ينعى الملحن اللبناني جان صليبا

2020/12/08 | 13:57 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وكتبت المطربة أليسا على حسابها في تويتر: "قلبي محروق محروق محروق.رفيق دربي وصديقي جان صليبا رحل عن هالدني بأكتر طريقة محزنة، بهالمرض يللي عم يهدد البشرية ونحنا مش قادرين نعمل شيء".

وأكملت: "ما في أبشع من هالخبر.



شو كان بعد عندو طاقة وحياة وخفة دم...



الله يرحمك يا صديقي".

الله يرحمه ويعوضه الجنّه الطيّب والقريب على قلب الكلّ جان صليبا والله يصبّر قلّب أهله وأحبابه وقلّبك صديقتي الغاليه @elissakh https://t.co/1DQaz2z6XK

— Assala (@AssalaOfficial) December 8, 2020

كما نعاه عدد من المغنين منهم نانسي عجرم، وهيفاء وهبي ووليد توفيق وزين العمر وهشام الحاج وعامر زيان وفادي حرب وكذلك الملحن طارق أبوجودة.

وكان الراحل قد دخل إلى المستشفى في نوفمبر قبل أن تعلن زوجته مايا صليبا، في مداخلة تلفزيونية تدهور حالته وتطلب من كل محبيه وأصدقائه الدعاء له بالشفاء.

ولحن صليبا للعديد من النجوم اللبنانيين أمثال فضل شاكر وعاصي الحلاني ووائل جسار ووديع مراد وكارول صقر ولورا خليل.

كما أسس شركته الخاصة للإنتاج في 1997 التي تعاون من خلالها مع إليسا وهيفاء وهبي، وأمل حجازي ومريم فارس.





إنا لله وإنا اليه راجعون الله يرحمك يا صديق العمر ..#جان_صليبا

— Amal Hijazi (@AmalHijazi) December 7, 2020

الله يرحمك جان صليبا، فلّيت بكّير كتير، أحرّ التعازي لعائلتك، تكون نفسك بالسما

— Myriam Fares (@myriamfares) December 7, 2020

بكير كتير..



الله يرحمك #جان_صليبا pic.twitter.com/NUaLke0XUP

— Ziad Bourji (@ziadbourjiii) December 7, 2020

تركتنا بكير كتير جان صليبا، الله يرحمك وتكون نفسك بالسما، كسرت قلوبنا عليك، الله يصبر عيلتك وأهلك وكل محبينك على فراقك

— Nancy Ajram (@NancyAjram) December 7, 2020

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